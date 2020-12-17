Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 32 000 рублей.

Весной текущего года в ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение о пропаже имущества из дачного дома, расположенного в районном центре. Злоумышленник, повредив окно, проник в помещение, откуда похитил газовый котел, модем и проигрыватель на сумму более 32 000 рублей.В результате мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, личность фигуранта была установлена. Им оказался 29-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства.Злоумышленник пояснил, что вычислил в дом, в котором давно не было хозяев, и проник внутрь, когда за ним никто не наблюдал.Часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.Подозреваемый находится под стражей.