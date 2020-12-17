Губернатор Владимир Сипягин утвердил региональную программу. До 23 декабря планируется подписать соглашение с Минздравом.

16 декабря директор департамента здравоохранения Елена Утёмова анонсировала старт модернизации первичного звена здравоохранения во Владимирской области.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в Белом доме, в 2021 году на эти цели потратят 1,2 млрд рублей. Губернатор Владимир Сипягин утвердил программу. До 23 декабря планируется подписать соглашение с Минздравом.«На 2021 год запланировано строительство поликлиник в Струнино и Собинке, фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Городище и Григорово Юрьев-Польского района, в селе Патакино Камешковского района и в деревне Толстиково Меленковского района», - пояснила глава облздрава.Капитальный ремонт ожидает Киржачскую районную больницу, Ивано-Эсинскую амбулаторию в Ковровском районе, инфекционный корпус и хирургический стационар в Кольчугинской ЦРБ. В Ковровской районной больнице намечена реконструкция.«В 2021 году капитальные ремонты затронут Собинскую райбольницу и поликлинику Петушинской районной больницы, а также врачебные амбулатории в деревне Брызгалово Камешковского района, посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района, посёлке Искра Александровского района и селе Папулино Меленковского района.В следующем году отремонтируют несколько фельдшерско-акушерских пунктов: в Большевысокове, Медведкове и Эдоне Вязниковского района, Васильчиково Гороховецкого района, Перове, Нармуче, Тихонове и Тасинском Гусь-Хрустального района.Вдобавок, медучреждения области получат 70 единиц транспорта и 247 единиц оборудования.Модернизация первичного звена рассчитана на 5 лет. До конца 2023 года региону выделят 3,4 млрд рублей.