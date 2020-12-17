Перед владимирцами и гостями города выступят воспитанники детской спортивной школы № 8 по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Кавер-группа «Лапти-бэнд» берёт на себя музыкальное сопровождение мероприятия.

18 октября на бульваре имени Пушкина состоится открытие главного владимирского катка. В 18:00 гостей ждёт праздничная программа.Перед владимирцами и гостями города выступят воспитанники детской спортивной школы № 8 по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Кавер-группа «Лапти-бэнд» берёт на себя музыкальное сопровождение мероприятия. Не обойдётся и без традиционного огненно-пиротехнического шоу от артистов театра огня и света «Путь солнца». Медийное сопровождение праздника остаётся за приглашёнными фотографами. Снимки появятся в группе Вконтакте «».Напомним, что в 2020 году на бульваре Пушкина организаторы попытались воссоздать новогоднюю атмосферу советской эпохи.Вход на лёд бесплатный. Для желающих будет работать пункт проката и ячейки для хранения личных вещей.Каток будет работать в будни с 16:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00. С 16:00 до 17:00 технический перерыв.