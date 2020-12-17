От живущей в поселке Павда Свердловской области семьи с шестью приемными детьми сбежала 16-летняя девочка, передает сайт . Она рассказала, что мать семейства издевается над младшими членами ..

От живущей в поселке Павда Свердловской области семьи с шестью приемными детьми сбежала 16-летняя девочка, передает сайт . Она рассказала, что мать семейства издевается над младшими членами семьи, морит их голодом и стравливает друг с другом. Например, за любой проступок она заставляет детей плевать друг в друга, возмутилась девочка. И это далеко не единственные сомнительные методы воспитания, которые применяются в семье, подчеркнула она. Чтобы рассказать об этом правоохранительным органам она прошло 40 километров пешком.