Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуану, массой более 145 граммов...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали женщину по подозрению в хранении наркотического средства – марихуаны.В ночное время на Шоссе Энтузиастов сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль такси, в котором находилась 34-летняя пассажирка. При проверке документов инспектор обратил внимание на подозрительное поведение женщины. Было принято решение провести личный досмотр гражданки, в результате которого у нее в сумке обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуану, массой более 145 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73