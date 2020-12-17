Юбилей сегодня отмечает мэтр владимирской сцены, народный артист России Николай Горохов. Николаю Анатольевичу- 70.

Юбилей сегодня отмечает мэтр владимирской сцены, народный артист России Николай Горохов. Николаю Анатольевичу- 70.Николай Горохов родился 17 декабря 1950-ого года в Курске. Во владимирском академическом театре драмы работает с 1978-ого года. Народный артист России- выпускник школы- студии МХАТ. За годы служения владимирской сцене Николай Анатольевич воплотил десятки знаковых образов. В его творческом багаже: роли Андрея Боголюбского, короля Лира, Креона и Понтия Пилата, профессора Преображенского и многие другие.Николай Анатольевич - председатель владимирского отделения Союза театральных деятелей России, художественный руководитель молодёжного театра -студии. С особым теплом и любовью он говорит о своих учениках.Личность на сцене всегда интересна. А не какой-то фигляр, который говорит какие-то слова. Те, кто понимает это, идёт дальше.Я считаю, что это исповедальное состояние- выходить на сцену. Если у тебя нет этой исповедальности, лучше на сцену не выходить.Почему тогда, в начале 80-ых Николай Горохов выбрал театральный Владимир? О каких, ещё несыгранных ролях мечтает народный артист? В день юбилея Николай Горохов дал большое интервью «Вестям». Откровенный разговор о театре и жизни- в следующих выпусках «Вестей». А также на нашем сайте владтв.ру. Не пропустите.