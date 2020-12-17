В новосибирском научном центре вирусологии Вектор начались постклинические испытания второй российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, которая называется ЭпиВакКорона. Они завершатся ..

В новосибирском научном центре вирусологии "Вектор" начались постклинические испытания второй российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, которая называется "ЭпиВакКорона". Они завершатся уже в январе 2021 года.Представители Роспотребнадзора ранее сообщили, что в испытаниях препарата уже приняли участие свыше тысячи человек. В частности, её уже получили 1316 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет и 122 человека старше 60 лет. Никаких ухудшений состояния и других негативных последствий применения вакцины у них выявлено не было, сообщает .