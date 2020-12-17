Переданные городу низкопольные ЛиАЗы уже выехали на улицы областного центра.

Сегодня, 17 декабря, на улицах Владимира появились переданные бесплатно Москвой «ЛиАЗы». На маршруты общественного транспорта под номером вышло восемь автобусов. Рейсы обслуживает «Владимирпассажиртранс».Муниципальное предприятие на данный момент обслуживает все троллейбусные и автобусные маршруты c № 2, 4 «С», 10 «С» и 24 «С».Напомним, что с 21 декабря в городе появится новый автобусный маршрут 33 «С». Стало известно по каким остановкам проляжет новый рейс. «Пиганово - Институт защиты животных - ул. Родниковая - ул. Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина - ул. Пугачева - пл. Победы - «Руслан и Людмила» - ул. Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Золотые ворота - ул. Спасская - ул. Гагарина - ул. Гороховая - Октябрьский пр-кт - пл.Ленина - ВлГУ - ул.Гастелло — ул. Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул. Красноармейская - Черемушки - ул. Чайковского - пл. Победы - ул. Пугачева - пр-кт Ленина - Московское шоссе - Юрьевец - Институтский городок - ул. Михалькова - ул.Родниковая - Институт защиты животных - Пиганово».Начало движения с остановки «Пиганово» в 06:00. Окончание - в 23:35.