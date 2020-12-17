Злоумышленник, используя поддельный аккаунт, проникал в автомобили и при помощи инструментов извлекал подушки безопасности. Похищенное он сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы при содействии коллег из УВД по ЗАО задержали 28-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в кражах подушек безопасности из каршеринговых автомобилей.В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступило заявление от представителя одной из каршеринговых компаний. Он сообщил, что из пяти автомобилей пропали подушки безопасности.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник, используя поддельный аккаунт, проникал в автомобили и при помощи инструментов извлекал подушки безопасности. Похищенное он сбывал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общий материальный ущерб от противоправной деятельности злумышленника составил не менее 750 тысяч рублей.Дознанием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93