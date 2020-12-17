Ознаменовавшийся чередой трагических событий 2020 год всё же принесёт россиянам красивый подарок перед уходом. В самую длинную ночь года жители России смогут увидеть звездопад. В ночь ..

Ознаменовавшийся чередой трагических событий 2020 год всё же принесёт россиянам красивый подарок перед уходом. В самую длинную ночь года жители России смогут увидеть звездопад.В ночь зимнего солнцестояния – с 21 на 22 декабря – Земля окажется в потоке метеоров Урсид. По словам специалистов Национального космического центра, в это время небо над Россией будет ясным, что позволит наблюдать за явлением невооруженным взглядом. По нему будут проноситься до 10 метеоров в час. Эксперты советуют сконцентрировать взгляды на созвездии Малой Медведицы, в честь которого и был назван поток, передаёт