В Доброграде продолжает работу Инвестиционный конгресс. Какие новые возможности появятся в регионе и как открытие первой экономической зоны отразится на развитии всего региона.

В Доброграде продолжает работу Инвестиционный конгресс. Какие новые возможности появятся в регионе и как открытие первой экономической зоны отразится на развитии всего региона."Время уникальных возможностей и эффективных решений". Инвестиционный конгресс в Доброграде - это возможность всего за пять дней показать российским и зарубежным инвесторам экономический потенциал Владимирской области. Сотни обсуждений на самые разные темы. Так или иначе они все связаны с финансами, промышленностью и развитием.Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:- Для нас всех этот год был точно не самым простым. Он заставил напрячь все силы, использовать все ресурсы для борьбы с пандемией. И, конечно, эта борьба отразилась на экономике как России в целом, так и каждого региона в отдельности. Поэтому ещё приятнее видеть, что Владимирская область в эти месяцы показала хороший рост.Будущее за новыми технологиями. Об этом здесь говорит каждый участник. Новый и самый главный импульс для Владимирской области , считает Алексей Говырин, - создание в Ковровском районе первой особой экономической зоны. Проект с амбициозными задачами. От мебельной до авиационной промышленности. И более 10000 тысяч новых рабочих мест.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- К открытию зоны предшествовала огромная работа, котрую мы проводили совместно с администрацией Владимирской области по подготовке заявки на открытие ОЭЗ. Сама заявка, чтобы вы понимали, состоит из 8 коробок бумаги формата А4. Мы фактически сегодня встаем на один уровень с ведущими регионами страны: Москва, Татарстан, Калиниградская область. Мы получили в свои руки тот инструмент, которым уже успешно пользуются другие регионы по привлечению новых инвесторов.Есть уже и конкретные проекты. Компания Askona построит в особой экономической зоне зеленый завод совместно с группой компаний IKEA. Продукция будет экспортироваться во все европейские магазины. Планируется, что предприятие будет полностью работать на солнечной энергии. Об этом сообщил основатель Askona Life Group Владимир Седов.Владимир Седов, основатель ГК "Аскона":- Для нас было большим удивлением, когда инициативу, чтобы это был "завод зеленого типа" с точки зрения энергетики, с точки зрения использования ресурсов и утилизации сырья. Компания IKEA выступила с инициативой. Для нас она была неожиданной и, конечно, приемлемой.Реализация всех запланированных проектов позволит расширить и экспортный потенциал отечественных предприятий, создаст условия для производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции. Таким образом, появление особой экономической зоны станет мощным драйвером развития не только области, но и страны в целом.Юлия Болдина, Александр Чунаев. Вести-Владимир.