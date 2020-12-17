Волонтёры Московской области начали бесплатно доставлять проживающим в регионе пенсионерам новогодние ёлки. Таким образом граждан хотят поддержать в условиях эпидемии коронавируса ..

Волонтёры Московской области начали бесплатно доставлять проживающим в регионе пенсионерам новогодние ёлки. Таким образом граждан хотят поддержать в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.Праздничные деревья привозят жителям старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. Однако ёлки не достаются пенсионерам бесплатно – они заранее оплачивают его стоимость, после чего добровольцы упаковывают его и привозят к ним домой. Таким образом волонтёры уже доставили 23 ёлки, сообщает телеканал "".Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский отметил, что пенсионеры могут заказать доставку деревьев по телефону, передаёт сайт "".