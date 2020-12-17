Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Парламентарий просит проверить сообщения о нарушении прав журналистов в Хакасии.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Парламентарий просит проверить сообщения о нарушении прав журналистов в Хакасии.В комитет пришло коллективное обращение руководителей и сотрудников хакасских СМИ. Они пожалось на воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей КПРФ.В обращении говорится, что на журналистов давят из-за объективного освещения событий в Хакассии, в том числе критики губернатора Валентина Коновалова – члена Компартии. Представители СМИ просят защитить права журналистов и общественников.Хинштейнобратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой провести проверку изложенных фактов и проинформировать комитет ГД о результатах, сообщает .Также депутат направил обращение лидеру Компартии Геннадию Зюганову и попросил отреагировать на действия однопартийцев в Хакасии. Ситуация в республике является недопустимой и ущемляет конституционное право на свободу слова, подчеркнул глава думского комитета по информационной политике.Ранее медики Хакасии в защиту свободы слова и начали сбор подписей по всей республике. Авторы отмечают, что власти Хакасии пытаются отомстить журналистам и блогерам, которые рассказывают правду о катастрофическом положении республиканской системы здравоохранения во время второй волны пандемии коронавируса.