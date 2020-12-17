Все российские семьи с детьми до семи лет получат приятный сюрприз на Новый год. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Все российские семьи с детьми до семи лет получат приятный сюрприз на Новый год. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Российский лидер отметил, что в этом году по всей стране были отменены детские новогодние мероприятия. По его словам, предстоящий праздник связан с ожиданиями, надеждами на будущее."Я посоветовался с правительством и мы договорились сделать детям подарок", – объявил Владимир Путин. Все семьи с детьми до семи лет включительно получат на Новый год по пять тысяч рублей.Отметим, что прошедшая стала шестнадцатой по счету. Она продолжалась почти четыре с половиной часа. В этом году Путин отвечал на вопросы в удаленном режиме – из резиденции в Ново-Огарево.Материал дополняется.