Российские хакеры не помогали избраться действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Российские хакеры не помогали избраться действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.О вмешательстве русских хакеров в выборы в США президента спросил генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Глава государства назвал вопрос провокацией."Российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались во внутренние дела Соединенных Штатов. Это домыслы, повод испортить отношения между Россией и США", – сказал Путин.Новость дополняется.