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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-putin-o-rassledovanii-pro-doch-navaleno-v-odnu-kuchu.html" target="_blank">Путин о расследовании про дочь: Навалено в одну кучу</a> - Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о Кирилле Шамалове. В публикации говорится о дочери главы государства и его зяте.