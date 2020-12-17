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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-putin-o-vneshnem-vmeshatelstve-v-situaciyu-v-belorussii-rabotaet-kak-granata.html" target="_blank">Путин о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии: Работает как граната</a> - Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Несколько месяцев в республике не утихают акции протеста.