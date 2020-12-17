Гонка вооружений уже началась, но втягиваться в нее Москва не будет, заявил президент Владимир Путин. По его словам, российская армия стала компактнее, но эффективнее.

Гонка вооружений уже началась, но втягиваться в нее Москва не будет, заявил президент Владимир Путин. По его словам, российская армия стала компактнее, но эффективнее.Путин отметил, что в феврале прекратит действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но Россия готова к продолжению диалога с США, подчеркнул глава государства.По его словам, гонка вооружений началась после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Это угрожало ядерному потенциалу России, поэтому нужно было действовать, подчеркнул Путин на пресс-конференции.Он напомнил, что в США разработали теорию молниеносного обезоруживающего удара. Однако высокоточного оружия у США пока нет, уточнил президент. Кроме того, сейчас Россия разрабатывает средства против гиперзвукового оружия, подчеркнул глава государства.При этом военные бюджеты России и США – 46 и 670 миллиардов долларов США соответственно, напомнил Путин. Он заверил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений."Армия стала более компактной, но более эффективной. Это наша цель", – сказал президент.Большая пресс-конференция Путина традиционно проходит в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в видеоформат.Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.