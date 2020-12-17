Президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Всем семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на Новый год.
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[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2020-putin-poobeshhal-semyam-s-detmi-vyplaty-na-novyj-god-podrobnosti.html]Путин пообещал семьям с детьми выплаты на Новый год – подробности[/url] - Президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Всем семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на Новый год.