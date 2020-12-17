Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о вакцинации от коронавируса в России. По словам главы государства, прививку он пока не сделал.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал о вакцинации от коронавируса в России. По словам главы государства, прививку он пока не сделал.Поступающие в гражданский оборот вакцины пока предназначены для определенных возрастных категорий граждан, сказал президент. "Для таких как я вакцины пока не добрались. Поэтому пока эту вакцину я не поставил. Обязательно сделаю, как только это станет возможным", – отметил глава государства.Новость дополняется.