Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова, который находится под следствием по делу о шпионаже. Политик ..

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал дело журналиста Ивана Сафронова, который находится под следствием по делу о шпионаже. Политик подчеркнул, что судят его ни в коем случае не за его профессиональную деятельность.Если вина журналиста в передаче неких секретных сведений подтвердится, то, считает Владимир Путин, необходимо будет оценить вред, который был нанесен его проступком. Следующим этапом может стать рассмотрение вопроса о помиловании Ивана Сафронова.