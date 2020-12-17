Президент России Владимир Путин провел в четверг большую пресс-конференцию. Один из журналистов спросил у главы государства о ценах на продукты.

Президент России Владимир Путин провел в четверг большую пресс-конференцию. Один из журналистов спросил у главы государства о ценах на продукты.Репортер обратил внимание, что некоторые продукты начали дорожать еще в августе, однако открыто об заговорили только в декабре. Журналист поинтересовался, есть ли у правительства план решения проблемы.Материал дополняется.