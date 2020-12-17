Убийцу арестовали. Вину в содеянном женщина признала и раскаялась.

По версии следствия, вечером 7 декабря две женщины распивали алкогольные напитки. «Под стакан» одна из собеседниц разоткровенничалась. Пенсионерка не стерпела и высказала ряд нелицеприятных эпитетов о матери своей 34-летней собутыльницы.Подруга не стала терпеть обиду. Сначала она избила пожилую 64-летнюю женщину, а потом зарезала её ножом. Потерпевшая умерла.Убийцу арестовали. Вину в содеянном женщина признала и раскаялась.В отношении жительницы Вязников следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.