Региональное управление МЧС опубликовало видео работы пожарных при тушении здания международного терминала аэропорта Благовещенска, передает . Пожар начался в пустующем здании утром 17 ..

Региональное управление МЧС опубликовало видео работы пожарных при тушении здания международного терминала аэропорта Благовещенска, передает . Пожар начался в пустующем здании утром 17 декабря. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Более того, огонь в одном из зданий не повлиял на работу остального аэропорта – ни вылеты, ни прилеты задержаны не были.