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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-rossii-zapretili-provodit-chempionaty-mira-i-vystupat-pod-svoim-flagom.html" target="_blank">России запретили проводить чемпионаты мира и выступать под своим флагом</a> - Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил спортсменам выступать под российским флагом. Такое решение принято из-за допинг-скандалов и будет действовать до конца 2022 года.