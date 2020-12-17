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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-rossijskie-semi-s-detmi-poluchat-vyplaty-na-novyj-god-putin.html" target="_blank">Российские семьи с детьми получат выплаты на Новый год – Путин</a> - Президент России Владимир Путин сделал важное заявление. Всем семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на Новый год.