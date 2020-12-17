Ребята призывают автолюбителей быть вежливыми, соблюдать ПДД и следить за безопасностью маленьких пассажиров.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району используют различные методы профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Накануне под руководством полицейских ребята одной из местных школ подготовили специальные открытки для водителей.Предварительно сотрудники полиции напомнили ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения: недопустимости перехода проезжей части на красный сигнал светофора или там, где нет «зебры», необходимости предварительно убедиться в безопасности пересечения проезжей части, аккуратном использовании наушников и телефонов в момент нахождения у дороги и бдительности во время игр во дворах.После беседы ребята под руководством полицейских подготовили красочные открытки, на каждой из которых написали свои пожелания в адрес водителей, призвав быть вежливыми, соблюдать ПДД и следить за безопасностью маленьких пассажиров.Открытки ребята вручат своим родным, которые регулярно пользуются автомобилями.