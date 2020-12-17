В некоторых территориях дети досрочно уйдут на каникулы с 25, 28 и 29 декабря. Эти сроки обусловлены эпидобстановкой в каждом конкретном муниципальном образовании.

В некоторых территориях дети досрочно уйдут на каникулы с 25, 28 и 29 декабря. Эти сроки обусловлены эпидобстановкой в каждом конкретном муниципальном образовании.«Решения эти были согласованными, принятыми на местных штабах по коронавирусу в рамках межведомственного взаимодействия с органами управления в сфере образования и Роспотребнадзора», – отметили.о. директора департамента образованияМихаил Соловьёв.В частности, с 21 декабря на каникулы уходят ученики 5-11 классов городов Гусь-Хрустального, Коврова и Радужного, а также Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Меленковского, Муромского, Селивановского и Собинского районов. В Киржачском и Юрьев-Польском районах на каникулы уйдёт лишь часть общеобразовательных организаций. В школах с большим количеством учеников каникулярный отдых начнётся раньше, а сельские школы, в которых учащихся немного, завершат год в штатном режиме.К точечным мерам относятся закрытие образовательных организаций на карантин (полностью или частично), а также введение внеплановых каникул в школах.Так по состоянию на 15 декабря, на карантин по коронавирусной инфекции частично закрыты 8 дошкольных образовательных организаций 5 муниципалитетов: г. Гусь-Хрустального, округа Муром, Александровского, Киржачского, Кольчугинского районов. На 11 декабря частично были закрыты 15 ДОУ в 6 муниципальных образованиях.В настоящее время полностью на карантин поCOVID-19 закрыт 1 детский сад Суздальского района. Полностью закрытых на карантин школ в области не имеется.Частично на карантин по коронавирусной инфекции закрыты 29 муниципальных общеобразовательных организаций. На 11 декабря на карантин были частично закрыты 34 муниципальные школы (в том числе 9 школ г. Гусь-Хрустального и 6 школ Гусь-Хрустального района).Кроме того, на внеплановых каникулах по состоянию на 15 декабря находятся учащиеся 5 муниципальных общеобразовательных организаций города Коврова, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского районов.