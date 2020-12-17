В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает . Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу ..

В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает . Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу привели осложнения после коронавируса.