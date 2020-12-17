В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает . Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-smi-soobshhili-o-smerti-legendarnogo-mera-xarkova.html" target="_blank">СМИ сообщили о смерти легендарного мэра Харькова</a> - В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает . Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2020-smi-soobshhili-o-smerti-legendarnogo-mera-xarkova.html]СМИ сообщили о смерти легендарного мэра Харькова[/url] - В возрасте 61 года ушел из жизни легендарный мэр Харькова Геннадий Кернес, передает . Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщил его друг Павел Фукс. Он рассказал, что к такому исходу ..