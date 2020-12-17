Начните утро с нами!

Начните утро с нами!- Вопросы к Президенту.Деньги сдали, а результата нет... В Суздальскомрайонежители деревни Обращиха уже больше десяти лет ждут прихода голубого топлива.С какими ещевопросами жители 33 региона намерены обратитьсяк президенту?- Как в сказке Диккенса.Новогоднее чудо для бабушки РУфы. Подписчики инстаграм-блогера собрали деньги на квартиру дляпенсионерки из Суздальского района.- Праздничные пряники.И рождественские фигурные пряники своими руками. Рецепт от суздальского кулинара Анны Дрозд.