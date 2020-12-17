Начните утро с нами!
Начните утро с нами!
- Вопросы к Президенту.
Деньги сдали, а результата нет... В Суздальском
районе
жители деревни Обращиха уже больше десяти лет ждут прихода голубого топлива.
С какими еще
вопросами жители 33 региона намерены обратиться
к президенту?
- Как в сказке Диккенса.
Новогоднее чудо для бабушки РУфы. Подписчики инстаграм-блогера собрали деньги на квартиру для
пенсионерки из Суздальского района.
- Праздничные пряники.
И рождественские фигурные пряники своими руками. Рецепт от суздальского кулинара Анны Дрозд.