Дороги и тротуары во Владимире очищают от снега и наледи механизированным способом с помощью комбинированных дорожных машин.

МКУ «Центр управления городскими дорогами» оперативно убирает город от снега, который выпал утром 17 декабря. Сегодня на улицы областного центра с раннего утра вышли 53 единицы техники и 73 рабочих ручной уборки. Уже с 5 часов утра на автомагистралях города была распределена песко-соляная смесь для предупреждения образования снежного наката.Заместитель директора муниципального «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов сообщил, что после распределения песко-соляной смеси на улицах города отряды комбинированных дорожных машин (КДМ) освободили основные магистрали Владимира, чтобы не создавать дополнительных помех дорожному движению и приступили к патрульной очистке присоединенных территорий и второстепенных дорог.Одновременно с этим работники ручной снегоуборки приступили к очистке остановок общественного транспорта, лестничных сходов, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам. Дороги и тротуары во Владимире очищают от снега и наледи механизированным способом с помощью комбинированных дорожных машин (КДМ) и тракторов со щетками. Фронтальные погрузчики и работники ручной снегоуборки выполняют работы по погрузке собранного снега. Снег самосвалами вывозится на специально оборудованный полигон (снегосвалку), который был подготовлен к приему снега ещё в летний период.Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.За уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города продолжает свою работу «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.