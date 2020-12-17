Солистка популярной группы Дискотека Авария Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает . О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в Инстаграм ..

Солистка популярной группы "Дискотека Авария" Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает . О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в "Инстаграм" фотографию с заметно округлившимся животом.