Солистка популярной группы Дискотека Авария Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает . О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в Инстаграм ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-solistka-diskoteki-avarii-vpervye-stanet-mamoj.html" target="_blank">Солистка Дискотеки Аварии впервые станет мамой</a> - Солистка популярной группы Дискотека Авария Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает . О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в Инстаграм ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2020-solistka-diskoteki-avarii-vpervye-stanet-mamoj.html]Солистка Дискотеки Аварии впервые станет мамой[/url] - Солистка популярной группы Дискотека Авария Анна Хохлова готовится впервые стать матерью, передает . О своей беременности она сообщила сама, разместив на своей странице в Инстаграм ..