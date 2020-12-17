Приём заявок на аукцион продолжится до 21 января. Торги состоятся на следующий день.

В Коврове один из крупнейших ТРЦ города выставлен на продажу. На торги выставлены – комплекс зданий «Ковров-Молла», земельный участок под ним. Цена – 781, 2 млн рублей.Также продаётся 50% земли площадью более 1000 квадратных метров – за 552 000 рублей, а также товарно-материальные ценности – 1 млн рублей.Приём заявок на аукцион продолжится до 21 января. Торги состоятся на следующий день.Интересно, что в июле 2020 года торгово-развлекательный центр был признан Арбитражным судом области банкротом. При этом, вместе с пени и штрафами, «Ковров Молл» задолжал кредиторам порядка 1,3 млрд рублей.Добавим, что здание ТРЦ, вместе с оборудованием, подстанцией, газовой котельной и другими инженерными сетями, также пытаются продать через «Авито».