Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на ..

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на самоизоляцию.