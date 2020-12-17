Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-u-makrona-vyyavili-koronavirus.html" target="_blank">У Макрона выявили коронавирус</a> - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-12-2020-u-makrona-vyyavili-koronavirus.html]У Макрона выявили коронавирус[/url] - Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на ..