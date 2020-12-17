"Энергосбыт Волга" напоминает, что до окончания акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт» осталось две недели.

"Энергосбыт Волга" напоминает, что до окончания акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт» осталось две недели.Для участия необходимо до 31 декабря оплатить квитанцию за ноябрь с авансовым начислением за декабрь. Клиенты, имеющие задолженность, в случае ее погашения до конца года также автоматически станут участниками розыгрыша призов.«Энергосбыт Волга" традиционно проводит мероприятия в преддверии нового года. Мы благодарны большинству наших клиентов, которые в сложной ситуации исправно оплачивают счета за электроэнергию. А также призываем всех, кто накопил долги, погасить задолженность и присоединиться к розыгрышу ценных призов», – рассказал директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.Для участия в акции клиентам ООО «ЭСВ» необходимо до 31 декабря оплатить квитанцию за ноябрь и авансовый счет за декабрь и погасить задолженность за электроэнергию (в случае ее наличия). Обращаем внимание, что авансовый счет за декабрь равен сумме начисления за ноябрь и размещен в QR-коде для оплаты полной суммы квитанции.Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически становятся участниками розыгрыша призов: подарочных карт на покупку бытовой техники. Победители будут определены с помощью интернет-генератора случайных чисел в январе 2021 года."Энергосбыт Волга" по-прежнему призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением или сервисом «Оплатить квитанцию онлайн».Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.Также на сайте "Энергосбыт Волга" реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут."Энергосбыт Волга" желает удачи всем участникам акции «Новогодний счёт вам подарки принесёт»!