Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Залогина Юрия Петровича, 1971 года рождения...

Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Залогина Юрия Петровича, 1971 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2008 года.Приметы: европейской внешности, на момент пропажи на вид 35-40 лет, рост 175 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499)320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22