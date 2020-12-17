Рост, по отношению к 2019 году, составляет 7,9 %.

Открывая конференцию по стимулированию экспорта на Владимирском инвестконгрессе замгубернатора Александр Ремига отметил, что в 2020 году объём экспорта Владимирской области составил 554,85 млн долларов США. Рост, по отношению к 2019 году, составляет 7,9 %.«Экспортёрами являются 400 малых, средних и крупных предприятий. В регионе 522 организации-экспортёра, из них 457 – это субъекты МСП. Малые и средние предприятия увеличили этот показатель на 14,8 % и 30,8 %», – подчеркнул Александр Александрович.