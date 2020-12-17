Расходы превысят 5,4 млрд рублей.

Доходная часть бюджета областного центра в 2021 году составит 9 млрд 565 млн рублей, что на 1 млрд 345 млн рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в мэрии региональной столицы.Расходы запланированы на уровне 9 млрд 766 млн рублей, превысив показатели текущего года на 1 млрд 299 млн рублей.Порядка 55 % затрат, а это - 5 млрд 417 млн рублей, приходятся на образование, что на 505 млн больше, чем в 2020 году.В 2020 году в 50 городских школах обучались 37 514 детей. Во Владимире сохранится положительная динамика роста числа учащихся. В 2021 году их количество вырастет на 1177 человек. Годовые расходы городской казны на одного школьника составят более 58 000 рублей.На 90 детских садов планируют выделить 1 млрд 651 млн рублей. Расходы на одного воспитанника составят более 79 000 рублей.