На территории аэропорта Благовещенска загорелось здание международного терминала, передает . Свидетелями ЧП стали пассажиры. Отмечается, что огонь возник в районе крыши строения, которое в ..

На территории аэропорта Благовещенска загорелось здание международного терминала, передает . Свидетелями ЧП стали пассажиры. Отмечается, что огонь возник в районе крыши строения, которое в данный момент пустовало. В результате инцидента никто не пострадал, никакие вылеты задержаны не были. Экстренным службам удалось ликвидировать пожар.