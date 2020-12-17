Жертвой стал водитель, согласившийся подвезти фигуранта до районного центра.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший, что из его автомобиля пропала мужская сумка.Полицейским потерпевший пояснил, что накануне, следуя в районный центр на своем автомобиле, отозвался на просьбу двух мужчин, попросивших их подвезти. После того, как попутчики высадились в месте назначения, водитель обнаружил пропажу сумки, в которой находились мобильный телефон, денежные средства, банковская карта и документы на его имя.Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 20 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили маршрут передвижения, а затем - личности и местонахождение мужчин.В дальнейшем было установлено, что один из попутчиков, 36-летний житель Гусь-Хрустального района, воспользовался отсутствием внимания со стороны водителя и похитил сумку, находившуюся на заднем сиденье. Впоследствии телефон злоумышленник продал, банковской картой расплатился в магазине, а деньги потратил. Сумку фигурант выбросил.В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).