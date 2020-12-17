В Гусь-Хрустальном автолюбитель подвёз двоих попутчиков, а те его обокрали. Жест доброй воли обернулся для местного жителя неприятностями. После того, как попутчики вышли в месте назначения,

В Гусь-Хрустальном автолюбитель подвёз двоих попутчиков, а те его обокрали. Жест доброй воли обернулся для местного жителя неприятностями. После того, как попутчики вышли в месте назначения, водитель обнаружил, что его сумка из машины пропала. В ней был мобильный телефон, деньги, банковская карта и документы. Общий ущерб автолюбителю составил больше 20 000 рублей. Он обратился в