Учрежление откроют 18 декабря.

Завтра, 18 декабря, в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района откроют новую модельную библиотеку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Учреждение располагается в современном здании Центра культурного развития Гусь-Хрустального района, который был построен в 2019 году.Весной Красное Эхо вошло в список победителей федерального конкурсного отбора по выделению средств и получила 5 млн рублей.Отремонтированы помещения библиотеки, закуплена компьютерная и оргтехника. Фонды пополнили 2000 экземпляров новой литературы.«В ней созданы все условия для проведения концертов, спектаклей, встреч с интересными людьми, мастер-классов, организации кружков и объединений по интересам, учебных занятий, конференций, круглых столов, семинаров и других мероприятий», - подчеркнули в обладминистрации.