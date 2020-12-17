Исходя из опубликованных источников, впервые его начали выпускать в 1936 году.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповедники состоялась научно-практическая конференция. Сотрудники филиала в Гусь-Хрустальном изучили, как и когда местный хрустальный завод перепрофилировали с выпуска военной продукции на гражданскую во время Великой Отечественной войны.Выяснилось, что день рождения граненого стакана, впервые произведённого на местном заводе, приходится на другую дату. По информации из рассекреченных документов, днём выпуска первого гранёного стакана, 11 сентября 1943 года, считается по ошибке. Исходя из опубликованных источников, впервые его начали выпускать намного раньше - в 1936 году.«Возможно, что Вера Мухина, автор скульптуры «Рабочий и колхозница», не принимала участие в создании гранёного стакана. В этот же период над эскизом работала художница Нина Ростовцева», - считают исследователи.