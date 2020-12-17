Меленковские полицейские полгода искали бездомного воришку. Как сообщает пресс-служба УМВД области, весной неизвестный вломился в дачный дом в Меленках. Злоумышленник выбил окно и залез в

Меленковские полицейские полгода искали бездомного воришку. Как сообщает пресс-служба УМВД области, весной неизвестный вломился в дачный дом в Меленках. Злоумышленник выбил окно и залез в помещение. Из дачного дома похититель забрал газовый котёл, модем и проигрыватель на общую сумму более 32 000 рублей. Найти злоумышленника полицейским удалось только спустя почти полгода. Им оказался 29-летний мужчина