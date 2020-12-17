В Музее современной истории России в центре Москвы 17 декабря открывается экспозиция Внешняя разведка. Из прошлого в будущее, передает сетевое издание . На выставке будут показаны ..

В Музее современной истории России в центре Москвы 17 декабря открывается экспозиция "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", передает сетевое издание "". На выставке будут показаны рассекреченные материалы внешней разведки нашей страны, которые ранее были доступны лишь немногим специалистам. Откроет мероприятие директор СВР Сергей Нарышкин.