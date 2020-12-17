Мероприятие проводится под эгидой Общественного совета при МВД России одиннадцатый год подряд.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации выбраны победители Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Мероприятие проводится под эгидой Общественного совета при МВД России одиннадцатый год подряд.На протяжении прошлого месяца по всей стране были проведены отборочные этапы конкурса, после чего около 300 рисунков были направлены в МВД России для участия в финальном этапе.Творческое состязание проводилось среди детей сотрудников органов внутренних дел в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Участники конкурса при помощи акварели, гуаши, цветных мелков, фломастеров и карандашей постарались воссоздать образ своих родителей – стражей правопорядка.В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в этом году заседание комиссии по рассмотрению конкурсных работ было решено провести дистанционно.Поступившие работы были рассмотрены компетентным жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при МВД России, эксперты по связям с общественностью, представители образования, киноиндустрии, средств массовой информации, сотрудники МВД России, Постоянно действующей выставочной экспозиции, посвященной созданию и истории МВД России, а также Студии художников им. В.В. Верещагина МВД России.По итогам голосования призовые места распределились следующим образом:Первые места присуждены: Максиму Тимченко (7 лет) из станицы Кармалиновская Новоалександровского городского округа Ставропольского края, Алану Хоконову (9 лет) из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Назару Панпурину (12 лет) из г. Краснодара.Вторые места – у Арины Рурахмаевой (6 лет) из села Тарумовка Тарумовского района Республики Дагестан, Александры Штаниной (10 лет) из г. Грязи Липецкой области и Рады Байрамовой (12 лет) из г. Малая Вишера Новгородской области.Третьи места заняли: Максим Толмачев (8 лет) из села Верх Ирмень Ордынского района Новосибирской области, Диана Шевченко (10 лет) из села Поярково Михайловского района Амурской области и Виктория Черезова (14 лет) из г. Арсеньева Приморского края.Также на официальном интернет-сайте Общественного совета при МВД России и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях с 17 по 23 декабря будет проводиться интернет-голосование за приз зрительских симпатий среди лучших работ конкурса.