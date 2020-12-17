Мероприятие проводится под эгидой Общественного совета при МВД России одиннадцатый год подряд.
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации выбраны победители Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Мероприятие проводится под эгидой Общественного совета при МВД России одиннадцатый год подряд.
На протяжении прошлого месяца по всей стране были проведены отборочные этапы конкурса, после чего около 300 рисунков были направлены в МВД России для участия в финальном этапе.
Творческое состязание проводилось среди детей сотрудников органов внутренних дел в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Участники конкурса при помощи акварели, гуаши, цветных мелков, фломастеров и карандашей постарались воссоздать образ своих родителей – стражей правопорядка.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в этом году заседание комиссии по рассмотрению конкурсных работ было решено провести дистанционно.
Поступившие работы были рассмотрены компетентным жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при МВД России, эксперты по связям с общественностью, представители образования, киноиндустрии, средств массовой информации, сотрудники МВД России, Постоянно действующей выставочной экспозиции, посвященной созданию и истории МВД России, а также Студии художников им. В.В. Верещагина МВД России.
По итогам голосования призовые места распределились следующим образом:
Первые места присуждены: Максиму Тимченко (7 лет) из станицы Кармалиновская Новоалександровского городского округа Ставропольского края, Алану Хоконову (9 лет) из г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Назару Панпурину (12 лет) из г. Краснодара.
Вторые места – у Арины Рурахмаевой (6 лет) из села Тарумовка Тарумовского района Республики Дагестан, Александры Штаниной (10 лет) из г. Грязи Липецкой области и Рады Байрамовой (12 лет) из г. Малая Вишера Новгородской области.
Третьи места заняли: Максим Толмачев (8 лет) из села Верх Ирмень Ордынского района Новосибирской области, Диана Шевченко (10 лет) из села Поярково Михайловского района Амурской области и Виктория Черезова (14 лет) из г. Арсеньева Приморского края.
Также на официальном интернет-сайте Общественного совета при МВД России и официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях с 17 по 23 декабря будет проводиться интернет-голосование за приз зрительских симпатий среди лучших работ конкурса.