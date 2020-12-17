Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

На улице Первомайской поселка Никологоры загорелся жилой дом на 8 квартир.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия подразделений виднелся дым из квартиры на 2 этаже. Существовала угроза загорания кровли. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. К сожалению, на пожаре погибла 82-летняя женщина. Эвакуировано 12 человек из них 4 детей. В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.В настоящее время вопросы жизнеобеспечения населения решены и находятся на контроле.(Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области)Материал взят с портала