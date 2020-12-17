Фонды библиотеки пополнены новой актуальной литературой более чем на 2 тыс. экземпляров.

18 декабря посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района состоится открытие новой модельной библиотеки, которая создана в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В мероприятии примут участие директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, руководство района и поселения, местные жители.Библиотека располагается в современном здании нового Центра культурного развития Гусь-Хрустального района, который был построен в 2019 году за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Центр оснащён современным оборудованием и соответствует всем требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.Весной этого года библиотека пос. Красное Эхо вошла в число победителей федерального конкурсного отбора на предоставление средств для создания модельной муниципальной библиотеки, получив на развитие из федерального бюджета 5 млн рублей. За счёт федерального и местного (около 1 млн рублей) бюджетов сделан текущий ремонт помещений, приобретена компьютерная и оргтехника. Фонды библиотеки пополнены новой актуальной литературой более чем на 2 тыс. экземпляров.Благодаря нацпроекту «Культура» в библиотеке будут созданы все условия для проведения концертов, спектаклей, встреч с интересными людьми, мастер-классов, организации кружков и объединений по интересам, учебных занятий, конференций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)