Подписано инвестиционное соглашение о расширении производства. Объём вложений составит 2,5 млрд рублей. Появится 50 новых рабочих мест.

В рамках Владимирского инвестиционного конгресса подписано соглашение о расширении производства на фабрике «Большевик» в Собинском районе. Подписи под документом поставили Владимир Сипягин, глава местной администрации Александр Разов и директор по корпоративным вопросам ООО «Мон дэлис Русь» Юрий Головатчик.«Инвестиционный проект предусматривает расширение производственной площади, складских помещений и установку дополнительной линии для выпуска бисквитов. Общий объём финансовых вливаний компании составит около 2,5 млрд рублей», - сообщили в обладминистрации.«Ввод нового производства в эксплуатацию запланирован на конец III квартала 2021 года. Проект предполагает создание около 50 новых рабочих мест», – подчеркнул Юрий Головатчик.