В 2020 году, в соответствии с поручением Президента России, в детской музыкальной школе проведён капитальный ремонт.

18 декабря в Собинском районе состоится торжественное открытие после капитального ремонта Ставровской детской музыкальной школы. В мероприятии примут участие директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, руководство района и поселения, местные жители.В 2020 году, в соответствии с поручением Президента России, в детской музыкальной школе проведён капитальный ремонт фасада, кровли, помещений и ограждений на общую сумму более 8,8 млн рублей, в т.ч. свыше 7 млн рублей – из федерального бюджета. Кроме того, в рамках прямой государственной поставки ДМШ в этом году получила набор барабанов, ксилофон, оркестровые музыкальные тарелки на общую сумму почти 130 тыс. рублей.В ДМШ учится более 200 ставровских ребят, созданы все условия для раскрытия их способностей и талантов. Учащиеся школы добиваются высоких показателей на Международных, Всероссийских и региональных конкурсах. Благодаря творческому педагогическому коллективу сотни детей получают путевки в мир искусства. Выпускники ДМШ ежегодно поступают в высшие и средние специальные учебные заведения музыкально-художественной направленности Москвы и Владимира.Гордостью школы является духовой оркестр, созданный в 1973 году. Он известен далеко за пределами области. В 1991 году ему присвоено звание «народный». Коллектив выезжал на Международные конкурсы духовых оркестров в Польшу, где стал обладателем Гран-при, и в Германию, где завоевал 1 место. Ставровские музыканты выступали в концертном зале им. П.И. Чайковского на фестивале искусств «Юные таланты земли Владимирской». По приглашению учебно-развлекательного канала ТВЦ города Москвы участвовал в телевизионной программе «Без репетиции». Народный духовой оркестр Ставровской детской музыкальной школы – обладатель Первой премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За произведения для детей и юношества и творчество молодых».С 1989 года по инициативе В.И. Цыкина в Ставрово проводится открытый фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Серебряные трубы», на который ежегодно приезжает более 20 духовых оркестров нашей области и близлежащих регионов. На базе школы проводятся семинары руководителей духовых оркестров и преподавателей духовых инструментов музыкальных школ.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)